Телеком

14:56 26.11.2018

Госспецсвязи призывает госучреждения и объекты критической инфраструктуры усилить IТ-безопасность

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Госспецсвязи призывает госучреждения и объекты критической инфраструктуры усилить IТ-безопасность

Государственная служба специальной связи и защиты информации призывает государственные учреждения и предприятия критической инфраструктуры всех форм собственности повысить уровень защиты телеком-систем и информресурсов, сообщается на сайте службы.

"Призываем руководителей государственных учреждений и предприятий критической инфраструктуры всех форм собственности принять необходимые меры для повышения уровня защиты своих информационно-телекоммуникационных систем и информационных ресурсов", - заявляют в ведомстве.

В случае возникновения киберугроз, нештатных ситуаций с признаками кибератак и киберинцидентов в Госспецсвязи предлагают немедленно обращаться в Государственный центр киберзащиты, а также к правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA.

Как отмечает в ведомстве, уже приняты меры по повышению состояния готовности подразделений службы с целью надлежащей защиты национальных интересов Украины в киберпространстве и обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры страны.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения. Ранее Совет национальной безопасности и обороны в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.

Теги: #военное_положение #госспецсвязи
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Интерфакс-Украина
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