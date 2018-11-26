"Большая тройка" мобильных операторов готова к работе в условиях военного положения, перебоев со связью нет

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell готовы к работе в условиях военного положения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службах компаний.

"Сеть мобильной и фиксированной связи "Киевстар" работает в обычном режиме, и у абонентов нет повода для беспокойства. Если будут какие-то изменения в порядке и условиях предоставления услуг, мы оперативно сообщим об этом абонентам", - отметили в пресс-службе "Киевстара", подчеркнув, что компания в своей деятельности руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства.

В пресс-службе lifecell подчеркнули, что согласно законодательству, обязанностью операторов является обеспечение полной готовности своих сетей к работе в условиях военного положения. "lifecell готов обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, в том числе, и возможность оповещения абонентов. Однако точно сказать о том, что изменится в работе компании и как это отразится на абонентах, можно будет только после одобрения указа президента Верховной Радой", - заявили в пресс-службе lifecell.

В компании также отметили, что мобильная сеть lifecell работает в штатном режиме.

В пресс-службе "Vodafone Украина" также подтвердили готовность обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, уточнив, что перебоев в работе сети в понедельник не наблюдается.

Как сообщалось, "Укртелеком" (является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS) также заявил о готовности к введению военного положения в стране, гражданская связь работает в штатном режиме.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток.