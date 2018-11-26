В Минобороны Украины сообщают о сбоях в работе сайта ведомства из-за большого количества посетителей

В Министерстве обороны Украины сообщают о сбоях в работе официального сайта ведомства из-за большого количества посетителей, вся необходимая информация размещается на официальной странице Минобороны в социальной сети Facebook.

"Очень много заходов от посетителей сайта, и поэтому он не справляется со всеми запросами, к сожалению. Нас не ломают. Наши соответствующие службы держат все под контролем", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в понедельник.

Он добавил, что всю необходимую информацию Министерство размещает на своей официальной странице в социальной сети Facebook.