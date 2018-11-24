Телеком

17:38 24.11.2018

Google.PayOnline может заработать в Украине в 2019 году

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Google.PayOnline может заработать в Украине в 2019 году

Возможность оплаты в интернете при помощи технологии Google.PayOnline может появиться в Украине уже в 2019 году, сообщил менеджер по продажам "Google Украина" Андрей Радевич на проходящей в Киеве конференции "FinRetail 2018".

Технология Google.PayOnline позволяет в два клика оплачивать товары с сайтов без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и многоступенчатой идентификации с ручным вводом паролей.

"Мы надеемся, что технология Google.PayOnline заработает в Украине в ближайшее время и станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, чтобы реализовать такую возможность как можно быстрее", - отметил А.Радевич.

Он подчеркнул, что по данным третьих сторон, 65% населения Украины регулярно пользуется интернетом.

А.Радевич также уточнил, что 69% покупателей уходят с сайта или закрывают мобильное приложение, если процесс покупки слишком сложный.

При этом в третьем квартале 2018 года рост количества поисковых запросов в категории "кредиты и займы" в Украине составил 30% к аналогичному периоду прошлого года, в категории "счета и депозиты" - 20%.

Как сообщалось, гендиректор "Google Украина" Дмитрий Шоломко, выступая на панели "Бизнес и технологии" конференции Google Day 2018, заявил, что за год работы Google.Pay в Украине количество оплат через приложение выросло в 90 раз, а Украина вошла в топ-5 наиболее активно использующих приложение стран.

Теги: #google_payonline #украина
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