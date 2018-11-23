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18:27 23.11.2018

"Киевстар" запустил сервис электронного документооборота Star.Docs

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"Киевстар" запустил сервис электронного документооборота Star.Docs

Мобильный оператор компания "Киевстар" совместно с международной Intecracy Group запустил сервис электронного документооборота Star.Docs, говорится в сообщении компании.

"Сервис Star.Docs позволяет создавать, передавать и получать документы за несколько секунд, экономить время на их подготовку и согласование, работать с документами совместно, комментировать и обсуждать их онлайн, следить за дедлайнами даже со смартфона, сохранять все файлы в безопасном месте - в облачном хранилище или на цифровом носителе, иметь к ним доступ 24/7 и легко находить нужные документы в электронных реестрах", - отмечается в сообщении.

Для работы с сервисом необходимо иметь ЭЦП (электронную цифровую подпись) или КЭП (квалифицированную электронную подпись).

Оператор также отмечает, что после запуска в широкое использование сервиса Mobile ID подписывать электронные документы можно будет также с мобильного устройства - на документы будет наноситься электронная подпись с SIM-карты пользователя Mobile ID.

Для обмена электронными документами с внешними контрагентами к системе должны быть подключены оба участника операции. В случае интеграции сервиса с корпоративными системами учета и документооборота понадобится помощь API.

В основе Star.Docs лежит система внешнего юридически значимого электронного документооборота Deals, которая реализована на платформе UnityBase, в рамках которой используются подходы и решения в сфере безопасности, которые соответствуют требованиям НД ТЗИ 2.5-004-99 "Критерии оценки защищенности информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа", что подтверждено соответствующим экспертным заключением.

В "Киевстаре" отмечают, что на UnityBase работает ряд украинских государственных реестров, а также система внутреннего электронного документооборота Megapolis.DocNet, которой уже много лет пользуются органы государственной власти, органы местного самоуправления Украины и сам "Киевстар".

Intecracy Group - основанная в 2007 году международная группа ИТ-компаний, в которую входит более 10 компаний в США, Украине, Казахстане, Азербайджане, Грузии и Западной Европе. Предоставляет услуги по разработке и тестированию программного обеспечения, ITC-аутсорсинга и консалтинга, а также услуги в сфере "облачной" миграции и кибербезопасности.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" совместно с "Охранных холдингом" запустил услугу по охране домов в ряде областных центров.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,6 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 7,6 млн активных.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар
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