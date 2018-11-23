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10:30 23.11.2018

Samsung попросила прощения у заболевших на производстве сотрудников

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Samsung попросила прощения у заболевших на производстве сотрудников

Южнокорейская компания Samsung Electronics принесла извинения за случаи заболевания и даже гибели своих работников из-за опасных условий на производстве, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Руководитель одного из подразделений, занимающегося электронными устройствами, Ки Нам Ким заявил, что компании не удалось "в достаточной мере справится с угрозами для здоровья" на производстве полупроводников и жидкокристаллических дисплеев.

"Мы приносим наши искренние извинения работникам, которые пострадали от болезней, а также их семьям", - сказал Ки Нам Ким.

Извинения компания принесла в рамках урегулирования спора с заболевшими работниками и родственниками умерших сотрудников Samsung.

Претензии к компании впервые появились в 2007 году, когда отец девушки, умершей от лейкемии после работы на фабрике Samsung, отказался принять компенсацию от компании и вместо этого публично поднял проблему плохих условий работы в компании.

Агентство отмечает, что за последние 10 лет у нескольких десятков человек, которые работали на одной из фабрик Samsung, были выявлены тяжелые заболевания, такие как рак мозга и лейкемия.

В рамках урегулирования Samsung также обязалась выплатить компенсации за болезни сотрудников, работавших на производстве полупроводников и ЖК-дисплеев с 1984 года. В частности 150 млн вон ($132 тыс.) компания направит на компенсации заболевшим лейкемией.

Теги: #извинения #samsung
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