Телеком

08:24 23.11.2018

США призывают страны-союзники отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei

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Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, должностные лица администрации президента США Дональда Трампа проинформировали о своих опасениях коллег в странах-союзницах, а также поставщиков беспроводных и интернет-услуг, в частности, в Германии, Италии и Японии.

Особую обеспокоенность США вызывает использование технологий Huawei в странах с американским военным присутствием, отметила газета.

Как заявили изданию осведомленные источники,

Вашингтон рассматривает возможность оказания в качестве компенсации финансовой помощи странам, которые откажутся от использования оборудования Huawei.

В начале этого года представители разведки США предостерегли американцев от покупок телефонов, произведенных Huawei и ZTE, еще одной крупной китайской компанией. Отмечается, что американские законодатели уже давно обеспокоены "подозрительными связями" этих компаний с правительством КНР.

Теги: #сша #китай #призыв #компания
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