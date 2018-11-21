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18:58 21.11.2018

Настрой сотрудников Facebook ухудшается, доля уверенных в перспективах компании упала

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Настрой сотрудников Facebook ухудшается, доля уверенных в перспективах компании упала

Сложности, с которыми столкнулась Facebook Inc. за последний год, отрицательно сказываются на боевом духе сотрудников - ряд индикаторов настроения внутри компании резко снизились, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Так, последний опрос сотрудников, в котором участвовали около 29 тыс. человек, выявил, что лишь 52% из них с оптимизмом оценивают перспективы Facebook. Годом ранее эта доля составляла 84%.

Процент тех, кто считает, что Facebook делает мир лучше, сократился до 53% с 72% в прошлом году.

Ухудшение настроя сотрудников компании особенно заметно, поскольку в прошлом они довольно гибко реагировали на сложные моменты, в том числе на критику распространения фейковых сообщений в соцсети в период президентских выборов в США в 2016 году.

В этот раз ситуация выглядит по-другому, что связано с непрекращающимися дебатами в отношении роли Facebook в тех или иных спорах и с многочисленными претензиями к руководству компании. Кроме того, на настрой сотрудников отрицательно влияет и падение цены акций Facebook, учитывая, что фондовые опционы являются значительной частью получаемого ими вознаграждения.

Facebook проводит опросы сотрудников дважды в год - в апреле и октябре, чтобы оценить, насколько они верят в миссию компании, а также уверены в ее положительном глобальном влиянии, отмечают источники. Кроме того, в Facebook стремятся оценить удовлетворенность сотрудников их руководителями и балансом работы и личной жизни.

Всего в опросник Facebook входит 30 вопросов.

Сотрудники компании в среднем хотели бы сохранить свою работу еще на 3,9 года (4,3 года годом ранее), при этом порядка 12% заявили о намерении остаться в компании на срок менее одного года.

Среди опасений, высказанных сотрудниками Facebook, фокусировка внимания руководства на росте компании, недостаток инноваций и акцент на развитие основной платформы - соцсети Facebook, которой отдается предпочтение перед другими платформами - Instagram, WhatsApp и другими.

Теги: #facebook
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