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13:30 21.11.2018

IKEA уволит 7,5 тыс. сотрудников в рамках пересмотра стратегии

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IKEA уволит 7,5 тыс. сотрудников в рамках пересмотра стратегии

Шведская компания IKEA планирует уволить около 7,5 тыс. сотрудников в 30 странах в рамках изменения стратегии развития бизнеса, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Всего в IKEA работают порядка 160 тыс. человек.

Вместе с тем шведская компания намерена создать 11,5 тыс. новых рабочих мест за счет открытия магазинов в 30 крупнейших мегаполисах мира, причем не в торговых центрах на окраинах, а непосредственно в городах. Кроме того, фирма планирует увеличить инвестиции в онлайн-торговлю и логистику.

Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, число ее магазинов более чем в 50 странах составляет 422. В прошлом фингоду их посетили 957 млн покупателей. В 35 странах у компании также есть интернет-магазины, на их сайтах в минувшем фингоду зарегистрированы 2,5 млрд посещений.

IKEA была основана в 1943 году семьей Ингвара Кампрада.

Теги: #ikea
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