"Vodafone Украина" в III кв. сократила чистую прибыль на 24,4%

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам июля-сентября 2018 года получила 393 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% ниже показателя за июль-сентябрь-2017.

Согласно пресс-релизу украинского оператора во вторник, сокращение чистой прибыли объясняется увеличением затрат на амортизацию вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.

Выручка компании за третий квартал увеличилась на 6,5% – до 3,3 млрд грн.

"Vodafone Украина" указывает, что показатель OIBDA в третьем квартале этого года вырос на 49,4% к аналогичном периоду прошлого года – до 1,8 млрд грн, а маржа OIBDA увеличилась на 13,9 процентных пункта – до 54,9%.

Абонентская база "Vodafone Украина" в отчетном периоде уменьшилась на 4,3% - до 19,9 млн абонентов.

Компания добавляет, что на конец сентября 2018 года количество 4G пользователей возросло на 75,3%, не уточняя абсолютного показателя, а 4G сеть покрывает почти 40% населения страны.

Согласно пресс-релизу, инвестиции в сетевую инфраструктуру составили более 1 млрд грн за отчетный период и 20 млрд грн - с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета.

Как сообщалось, доход "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2018 года составил 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.