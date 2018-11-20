Телеком

16:07 20.11.2018

"Vodafone Украина" в III кв. сократила чистую прибыль на 24,4%

2 мин читать
"Vodafone Украина" в III кв. сократила чистую прибыль на 24,4%

 Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам июля-сентября 2018 года получила 393 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% ниже показателя за июль-сентябрь-2017.

Согласно пресс-релизу украинского оператора во вторник, сокращение чистой прибыли объясняется увеличением затрат на амортизацию вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.

Выручка компании за третий квартал увеличилась на 6,5% – до 3,3 млрд грн.

"Vodafone Украина" указывает, что показатель OIBDA в третьем квартале этого года вырос на 49,4% к аналогичном периоду прошлого года – до 1,8 млрд грн, а маржа OIBDA увеличилась на 13,9 процентных пункта – до 54,9%.

Абонентская база "Vodafone Украина" в отчетном периоде уменьшилась на 4,3% - до 19,9 млн абонентов.

Компания добавляет, что на конец сентября 2018 года количество 4G пользователей возросло на 75,3%, не уточняя абсолютного показателя, а 4G сеть покрывает почти 40% населения страны.

Согласно пресс-релизу, инвестиции в сетевую инфраструктуру составили более 1 млрд грн за отчетный период и 20 млрд грн - с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета.

Как сообщалось, доход "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2018 года составил 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #vodafone #прибыль
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Telecom Italia и Vodafone ведут переговоры о партнерстве при создании 5G-сетей в Италии

"Vodafone Украина" продлил контракт с гендиректором до 2022г

"Vodafone Украина" повысит стоимость контрактных тарифов

Прогнозы Apple разочаровали рынки, капитализация может опуститься ниже $1 трлн

Прибыль и выручка eBay в III квартале и прогноз на IV совпали с ожиданиями экспертов

Чистая прибыль "Укртелекома" за 9 мес. снизилась на 30%, чистый доход на 0,1%

Vodafone купил частоты в Италии за 2,4 млрд евро

АМКУ расследует правомерность сокращения действия тарифов на мобильную связь

"Vodafone Украина" считает целесообразным перераспределение частот диапазона 900МГц между операторами для решения проблемы дефрагментации

Руководитель IoT "Vodafone Украина" о Smart City: Мы видим себя поставщиком end-to-end проектов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Facebook и Instagram наблюдается масштабный сбой

Snapchat разместил офис и R&D подразделение в UNIT.City в Киеве

Власти КНР нашли свидетельства манипулирования ценами на чипы Samsung, SK Hynix и Micron

Китай одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox

Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов

Кластерный подход к интернетизации сел на 30% снижает затраты на построение сетей

Киевсовет одобрил изменения правил размещения наружной рекламы

Лента Лозницы "Донбасс" получила Гран-при Международного кинофестиваля в Севилье

Бюджет "UA: Суспільне" должен быть увеличен в два раза – Р.Хармс

"Укрпошта" запретила политическую рекламу в отделениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА