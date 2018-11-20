Телеком

12:47 20.11.2018

Snapchat разместил офис и R&D подразделение в UNIT.City в Киеве

1 мин читать

Соцсеть Snapchat разместила офис и R&D подразделение в инновационном паркк UNIT.City в Киеве, написал управляющий партнер и СЕО парка Максим Яковер на своей странице в Facebook.

"Snapchat стал резидентом UNIT.City. Почти год работы большой команды, чтобы это случилось. У нас разместился офис и R&D подразделение, которое сейчас, кстати, активно расширяется", - отметил он.

М.Яковер подчеркнул, что считает Snapchat одной из самых инновационных компаний в мире.

Snapchat — мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео с капитализацией в $8 млрд и 186 млн активных ежедневных пользователей. Компания основана в 2011 году студентами Стенфордского университета Эваном Шпигелем, Бобби Мерфи и Регги Брауном.

В 2015 году Snapchat купил украинский стартап Looksery (Одесса) за $150 млн.

Как сообщалось, бизнесмен Василий Хмельницкий хочет расширить площадь инновационного парка UNIT.City в Киеве с 19 га до 26 га.

Управляющими партнерами UNIT.City являются Макс Бахматов и Максим Яковер (СЕО парка).

М.Яковер также является совладельцем креативного пространства-коворкинга "Часопис" на ул.Льва Толстого, 3 в Киеве.

Теги: #unitcity #snapchat
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти КНР нашли свидетельства манипулирования ценами на чипы Samsung, SK Hynix и Micron

Китай одобрил сделку по покупке Walt Disney активов 21st Century Fox

Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов

Кластерный подход к интернетизации сел на 30% снижает затраты на построение сетей

Киевсовет одобрил изменения правил размещения наружной рекламы

Лента Лозницы "Донбасс" получила Гран-при Международного кинофестиваля в Севилье

Бюджет "UA: Суспільне" должен быть увеличен в два раза – Р.Хармс

"Укрпошта" запретила политическую рекламу в отделениях

Количество интернет-пользователей в Украине в III кв. продолжает сокращаться - ИнАУ

Intel одобрила программу выкупа своих акций на $15 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА