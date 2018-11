Власти КНР нашли свидетельства манипулирования ценами на чипы Samsung, SK Hynix и Micron

Китайские власти обнаружили "серьезнейшие свидетельства" неконкурентного поведения трех крупнейших производителей микросхем памяти, пишет газета Financial Times.

В июне этого года в КНР было начато расследование по подозрению в сговоре с целью завышения цен на чипы в отношении южнокорейских Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., а также американской Micron Technology Inc. Представители властей посетили офисы всех трех компаний, которые заявляли, что готовы сотрудничать со следствием.

"Антимонопольное расследование в отношении этих трех компаний достигло важного прогресса. Были обнаружены серьезнейшие свидетельства", - заявил глава антимонопольного агентства при Государственном управлении рыночного регулирования (SAMR) У Чжэнго.

Три компании контролируют порядка 95% глобального рынка динамических чипов операционной памяти (DRAM), широко используемых в компьютерах и смартфонах.

Цены на эти чипы в 2017 году взлетели на 47% после устойчивого падения в течение предыдущих трех десятилетий, свидетельствуют данные аналитической компании IC Insights. В этом году рост цен на чипы DRAM продолжается.

В апреле 2018 года в США был подан классовый иск в отношении этих трех компаний по обвинению в сговоре с целью взвинчивания цен на чипы DRAM. Компании, однако, оспаривают обвинения.

В 2005 году Samsung и Hynix уже выплатили соответственно $300 млн и $185 млн для урегулирования обвинений Минфина США в манипулировании ценами на чипы. Кроме того, обе компании, наряду с еще семью, в 2010 году были оштрафованы Еврокомиссией за картельный сговор в 1998-2002 году, совокупная сумма штрафа в рамках этого дела составила 331 млн евро.

Рост цен на чипы затронул многих производителей электроники, в том числе в Китае, где маржа прибыли в этом секторе является довольно низкой.

На долю КНР в прошлом году пришлось 40% продаж полупроводников Samsung, 33% продаж SK Hynix и 51% продаж Micron, свидетельствуют данные SK Securities.

Аналитики SK Securities полагают, что в случае выявления китайскими властями сговора между тремя компаниями с целью завышения цен на чипы, штрафы для каждой из них составят более $2,5 млрд в худшем случае.

Эксперты полагают, что расследование китайских властей в отношении Micron может частично быть использовано КНР как аргумент в торговой войне с США.

"Это может быть частью тактики переговоров Пекина с Вашингтоном, где Micron станет козырем Китая", - отмечает аналитик Macquarie Дэниэл Ким.