Кластерный подход к интернетизации сел на 30% снижает затраты на построение сетей

Кластерный подход к интернетизации сел, по расчетам ПАО "Укртелеком", снижает затраты на построение сетей на 30% по сравнению с индивидуальным подключением территориальных общин.

Об этом гендиректор "Укртелекома" Юрий Курмаз сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Если провайдеры будут строить сети доступа к высокоскоростному интернету для каждой территориальной общины индивидуально, то суммарная стоимость стройки будет существенно выше. И я не соглашусь с мнением некоторых экспертов, что в Украине должен быть - цитирую: "зоопарк инфраструктур", - отметил он.

Ю.Курмаз подчеркнул, что по оценкам "Укртелекома" эффект масштаба за счет кластерного подхода (когда волоконно-оптическая линия связи проходит через населенные пункты последовательно) снижает стоимость затрат на построение сети на 30%.

"А это около 1,5 млрд грн дополнительных завтра. Сейчас мы оцениваем проект в 5 миллиардов (грн – ИФ), которые по нашим оценкам необходимо инвестировать в пропорции 2,3 млрд (грн – ИФ) государство и 2,7 млрд "Укртелеком" для обеспечения интернетом 7,7 тысяч населенных пунктов и увеличения охвата интернетом сельского населения с 46% до 85% уже в 2020 году", - отметил он.

Ранее, 12 ноября 2018 года Президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что инициирует выделение в 2019 году 3 млрд грн на подключение сельских школ к сети интернет.

В то же время в "Укртелекоме" отмечают, что не получали со стороны властей никакой информации о планирующихся мероприятиях по интернетизации сел.

"Нам не поступало никаких предложений по обсуждению проекта по интернетизации сел. Если такое предложение со стороны государства поступит – мы обязательно примем участие в любом обсуждении", - подчеркнул Ю.Курмаз.

Он также подчеркнул, что "Укртелеком" присутствует в 11 тыс. населенных пунктов, при этом в 2,2 тыс. из них предоставляет услуги подключения к сети интернет.

"Нам проще и быстрее достроить последнюю милю, чем другим – создавать все с нуля",- отметил он.

В то же время, сопредседатель ИТ-комитета Американской торговой палаты Валерий Фищук считает, что, дать деньги одному большому оператору - неэффективный путь.

"В других странах успешно работают механизмы фондирования. Общины имеют право выбирать, какую они хотят инфраструктуру, технологию, оператора, и эффективно использовать свои средства. Мне могут возразить, что тогда в Украине будет "зоопарк" телеком-инфраструктур. Прекрасно! Зоопарк и должен быть", - заявил он на отраслевой конференции TIM, проходившей в Киеве 7-8 ноября 2018 года.

Как сообщалось, П.Порошенко инициирует в 2019 году выделение 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету.

"Укртелеком" не рассматривает проект Министерства инфраструктуры по прокладке кабельной канализации эклектросвязи вдоль строящихся и ремонтирующихся автодорог как конкурентов на рынке предоставления доступа к кабельной канализации.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.