Киевсовет одобрил изменения правил размещения наружной рекламы

Киевский горсовет решил изменить правила размещения и демонтажа наружной рекламы, в частности, запретил размещение рекламных средств на элементах благоустройства.

За соответствующее решение проголосовали 66 депутатов.

Изменения будут внесены в Правила благоустройства Киева.

Согласно проекту решения, запрещается размещение рекламы на элементах благоустройства, в частности, на оборудовании наружного освещения, на покрытиях площадей, улиц, дорог, тротуаров, зеленых насаждениях, столбах, лавочках, указателях, заборах, опорных стенах.

Наружные рекламные средства должны иметь маркировку, содержащую информацию о распространителе, номер телефона, номер разрешения и срок его действия. Рекламные средства без маркировки подлежат демонтажу.

Кроме того, в течение недели демонтируется реклама, размещенная самовольно или в запрещенных местах, если ее техническое состояние несет угрозу жизни и здоровью людей, если срок разрешения истек или был аннулирован, в случае задолженности за право размещения и др.

Кроме того, в случае самовольного размещения рекламы по номеру абонента, указанного в объявлении, будет совершаться автодозвон с интервалом в несколько минут. Автодозвон будет продолжаться до устранения владельцем нарушений и оплаты штрафа.