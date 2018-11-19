Лента Лозницы "Донбасс" получила Гран-при Международного кинофестиваля в Севилье

Созданная при поддержке Госкино Украины драма «Донбасс» Сергея Лозницы названа лучшим фильмом 15-го международного кинофестиваля в Севилье (Испания), сообщает пресс-служба Госкино

Всего в конкурсной программе фестиваля приняли участие 19 фильмов: среди претендентов на Гран-при были новые работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлан, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии «Оскар» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарк, Ласло Немеша и другие .

Фильм С.Лозницы состоит из 13 коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. «Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где его отметили премией за режиссуру. Североамериканская премьера драмы прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм получил премию «Киноколо», которая ежегодно вручается от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины (при поддержке Госкино), Нидерландов, Франции и Румынии. Фильм стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Украинский продюсером является Денис Иванов, кинокомпания «Артхаус Трафик».

Лента является национальным кандидатом от Украины на получение премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.