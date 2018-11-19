Бюджет "UA: Суспільне" должен быть увеличен в два раза – Р.Хармс

Бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)"UA: Суспільне" должен быть увеличен по меньше мере в два раза, считает депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Сокращать бюджет Украинский общественному телевидению, я считаю, мы все считаем, - неправильно", - сказала она в комментарии телеканала UA:Перший.

"Укреплять общественное телевидение в Украине означает предоставление той суммы денег, в которой оно действительно нуждается для того, чтобы делать хорошие программы. И я считаю, что бюджет должен быть увеличен, по крайней мере, вдвое так быстро, насколько это возможно", - заявила евродепутат.

Как сообщалось, делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европейского парламента подготовили 51 рекомендацию для подготовки к выборам в Украине в 2019 году, в частности, рекомендовали компании Facebook открыть офис в Киеве.

Евродепутат Р.Хармс уточнила, что на встрече со спикером парламента Украины Андреем Парубием была подчеркнута необходимость внедрения пропорциональной избирательной системы вместо смешанной.

"После встречи с ЦИК мы рекомендовали парламенту включить внутренне перемещённых лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс", - добавила Р.Хармс.

Кроме того, делегация рекомендовала предоставить ресурсы ЦИК для обновления технических средств для борьбы с кибератаками.

НОТУ вещает на двух общенациональных телеканалах: "UA:Первый" и "UA:Культура", трех общенациональных радиоканалах: Украинское радио, Радио "Проминь" и "Радио "Культура"", международном Radio Ukraine International, а также на региональных теле- и радиоканалах.

НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.