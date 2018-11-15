Китайские стартапы сокращают объемы IPO, несмотря на поддержку ИТ-гигантов

Молодые китайские ИТ-компании сталкиваются с падением спроса инвесторов на размещаемые ими акции и вынуждены сокращать объемы IPO, несмотря на поддержку со стороны таких гигантов, как Alibaba и Tencent, пишет The Wall Street Journal.

В частности, оператор интернет-порталов для молодых родителей BabyTree Group начала принимать заявки на IPO, объем которого составит до 2,2 млрд гонконгских долларов ($281 млн), хотя ранее компания планировала выручить от размещения порядка $800 млн.

При этом максимальная капитализация BabyTree составит $1,88 млрд, хотя еще в мае в рамках привлечения финансирования, в котором поучаствовала Alibaba, компания была оценена в $2,2 млрд.

Также на этой неделе запустила процедуру IPO компания Tongcheng-Elong Holdings, предоставляющая услуги онлайн-бронирования путешествий. Фирма, инвестором которой выступает Tencent, планирует привлечь в ходе размещения до $232 млн, хотя в марте источники сообщили WSJ, что руководство рассчитывает на $1-1,5 млрд.

По словам главы отдела китайских акций в Aberdeen Standard Investment Николаса Ё, резкое сокращение оценки IPO вызвано волатильностью на китайском фондовом рынке. В частности, капитализация Alibaba и Tencent с начала года опустилась на 15% и 33% соответственно.