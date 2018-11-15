Телеком

12:01 15.11.2018

lifecell совместно с ПриватБанком запускает идентификацию абонентов через BankID при переходе на контракт

2 мин читать
lifecell совместно с ПриватБанком запускает идентификацию абонентов через BankID при переходе на контракт

Мобильный оператор компания lifecell совместно с ПриватБанком запустил систему онлайн-идентификации абонентов с помощью BankID для упрощения перехода на контрактное обслуживание, отмечается в сообщении оператора.

"BankID - это удобный способ идентифицировать личность с целью заключения контракта без необходимости предоставлять документы, которые уже были получены и проверены банком. Кроме того, это экономит время абонента. Таким образом, мы упрощаем доступ к более высокому уровню защиты мобильного номера и преимуществам контрактного обслуживания", - цитируется в сообщении директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Артур Аревшатян.

Услуга будет действовать для абонентов предоплаченной связи lifecell, которые являются клиентами ПриватБанка и банков-партнеров "Конкорд", "Южный" и "А-Банк" независимо от того, какой номер указан контактным для банка — lifecell или другого оператора.

Регистрация SIM-карты через BankID будет доступна абонентам онлайн в личном кабинете с 13 декабря 2018 года.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

ПриватБанк за 9 мес.-2018 получил 5,093 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года его чистый убыток составлял 1,604 млрд грн

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

Теги: #lifecell #приватбанк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

lifecell совместно с "Ланет" запустит линейку конвергентных тарифов

lifecell извинился за возникшие из-за обновления ядра сети перебои в работе

lifecell в январе-сентябре увеличил чистый убыток на 76%, доход на 6,8%

lifecell опротестует отказ АМКУ признавать нарушения в ценовой политике "Vodafone Украина" и "Киевстар" по ряду регионов

АМКУ расследует правомерность сокращения действия тарифов на мобильную связь

lifecell считает нецелесообразным повышение рентной платы за пользование РЧР

НБУ предоставил "дочке" lifecell статус оператора платежной инфраструктуры

lifecell с 22 августа переведет на 28-дневную тарификацию пять тарифных планов предоплаты, в сентябре – еще три

lifecell развернул виртуализированную сеть NFV в партнерстве с Odine Solutions и Affirmed Networks

lifecell в партнерстве с IoT Ukraine с августа запускает первый сегмент национальной сети IoT в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Cisco увеличила прибыль и выручку в I финквартале сильнее прогнозов

СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании Letyshops

Рынок кабельной канализации слишком насыщен для легкого входа на него нового оператора - "Укртелеком"

Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

Нацсовет по телерадиовещанию назначил NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма

"Киевстар" совместно с "Охранных холдингом" запустил услугу по охране домов в ряде областных центров

Amazon подтвердила места размещения новой штаб-квартиры

АМКУ разрешил владельцам Альтбанка и сети Moyo консолидировать бизнес в австрийском холдинге

Google планирует удвоить количество сотрудников в Нью-Йорке

В кассах метро Киева установили и настраивают банковские терминалы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА