lifecell совместно с ПриватБанком запускает идентификацию абонентов через BankID при переходе на контракт

Мобильный оператор компания lifecell совместно с ПриватБанком запустил систему онлайн-идентификации абонентов с помощью BankID для упрощения перехода на контрактное обслуживание, отмечается в сообщении оператора.

"BankID - это удобный способ идентифицировать личность с целью заключения контракта без необходимости предоставлять документы, которые уже были получены и проверены банком. Кроме того, это экономит время абонента. Таким образом, мы упрощаем доступ к более высокому уровню защиты мобильного номера и преимуществам контрактного обслуживания", - цитируется в сообщении директор по продажам и отношениям с клиентами lifecell Артур Аревшатян.

Услуга будет действовать для абонентов предоплаченной связи lifecell, которые являются клиентами ПриватБанка и банков-партнеров "Конкорд", "Южный" и "А-Банк" независимо от того, какой номер указан контактным для банка — lifecell или другого оператора.

Регистрация SIM-карты через BankID будет доступна абонентам онлайн в личном кабинете с 13 декабря 2018 года.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

ПриватБанк за 9 мес.-2018 получил 5,093 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года его чистый убыток составлял 1,604 млрд грн

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.