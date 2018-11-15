Cisco увеличила прибыль и выручку в I финквартале сильнее прогнозов

Американская Cisco Systems Inc., крупнейший в мире производитель сетевого оборудования, повысила прибыль в полтора раза в первом квартале текущего финансового года и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем финквартале, завершившемся 27 октября 2018 года, выросла на 48% - до $3,5 млрд, или $0,77 на акцию, по сравнению с $2,4 млрд, или $0,48 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась с 61 цента до 75 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 7,7% - до $13,07 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированной прибыли Cisco в размере 72 центов на акцию при выручке в $12,86 млрд.

Подразделение Cisco, занимающееся инфраструктурными платформами, которое включает в себя производство коммутаторов и маршрутизаторов, увеличило выручку в минувшем квартале на 9% - до $7,64 млрд.

Бизнес по разработке приложений увеличил выручку на 18% - до $1,42 млрд, подразделение по выпуску продукции в сфере компьютерной безопасности - на 11%, до $651 млн.

В текущем финквартале компания ожидает получить скорректированную прибыль в размере 71-73 центов на акцию и увеличить выручку на 5-7%.

Акции Cisco на предварительных торгах в четверг подорожали на 5%. С начала 2018 года стоимость компании выросла на 16%, до $206,3 млрд.