Телеком

15:10 14.11.2018

СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании Letyshops

1 мин читать
СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании Letyshops

Служба безопасности Украины проводит обыски в кэшбэк IT-компании Letyshops (Винница), а также в квартире директора и собственника компании Игоря Гнатовского, сообщил офис винницкой IТ-ассоциации на своей странице в Facebook.

"Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не впускают, адвоката впустили", – сказали в ассоциации.

По ее данным, обыски также проходят в офисе компании IT-компании Letyshops.

"Я стал свидетелем ситуации, когда неизвестные лица, сообщив, что они из СБУ Киева, хотели попасть домой к владельцам (Letyshops – ИФ). Прибыли сотрудники МинЧС для взлома, но приехал директор компании и его с супругой закрыли в квартире. Отказались пускать адвоката, о чем нас попросили уведомить общественность и СМИ об этом, и эти люди начали обыск. После прибытия полиция адвоката пустили", - написал в Facebook глава винницкой IТ-ассоциации Дмитрий Софина.

Данные, изымается ли техника и документы в офисе компании, отсутствуют.

LetyShops - кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 млн.

В 2017 году IТ-компания была признана лучшим работодателем Виннице по версии IТ-портала DOU.

Теги: #it_компания #обыск #сбу #винница
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрэнерго" намерено присоединиться к платформе СБУ для борьбы против киберугроз

Нацсовет по и телевидению радиовещанию по просьбе СБУ проверит NewsOne за пропаганду агрессии

СБУ подписала меморандум о киберзащите с "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

СБУ прекратила деятельность международной хакерской группировки, похищавшей средства со счетов иностранных банков

СБУ будет отслеживать контент телеканалов, перешедших в управление Портнова

СБУ пресекла деятельность 11 антиукраинских администраторов в соцсетях за июль

Разработчик программы "M.E.Doc" договорился с СБУ о защите от киберугроз

СБУ предотвратила кибератаку с территории РФ на оборудование хлоропереливной станции в Днепропетровской области

СБУ и "Антонов" подписали меморандум об обмене данными о кибератаках в режиме реального времени

СБУ поддерживает законопроект, позволяющий временно блокировать сайты

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынок кабельной канализации слишком насыщен для легкого входа на него нового оператора - "Укртелеком"

Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

Нацсовет по телерадиовещанию назначил NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма

"Киевстар" совместно с "Охранных холдингом" запустил услугу по охране домов в ряде областных центров

Amazon подтвердила места размещения новой штаб-квартиры

АМКУ разрешил владельцам Альтбанка и сети Moyo консолидировать бизнес в австрийском холдинге

lifecell совместно с "Ланет" запустит линейку конвергентных тарифов

Google планирует удвоить количество сотрудников в Нью-Йорке

В кассах метро Киева установили и настраивают банковские терминалы

Глава Telecom Italia лишен полномочий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА