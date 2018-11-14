Телеком

12:54 14.11.2018

Нацсовет по телерадиовещанию назначил NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма

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Нацсовет по телерадиовещанию назначил NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne, Киев) внеплановую выездную проверку в связи с размещением в эфире утренней передачи карты Украины без временно оккупированного Крыма.

"14 ноября Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм касательно распространения объективной информации, , проявлений пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора, которые оправдывают признают правомерной оккупацию территории Украины", - сообщает пресс-служба Нацсовета в среду.

Отмечается, что 7 ноября 2018 телеканал NewsOne во время прямой трансляции передачи "Утро с NewsOne" в 09:53 разместил карту Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой по цвету обозначения стран территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым было отделено от материковой части Украины и одновременно присоединена к границам Российской Федерации.

Так, соответствующая карта демонстрировалась вещателем в контексте разговора на тему: "В Европарламенте просят Меркель изменить курс по "Северному потоку-2". Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было предоставлено.

"Размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины. Учитывая это, Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки", - подытожили в Нацсовете.

Теги: #проверка #нацсовет #newsone
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