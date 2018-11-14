"Киевстар" совместно с "Охранных холдингом" запустил услугу по охране домов в ряде областных центров

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с ООО "Охранный холдинг" запустил IoT-услугу SafeHome, позволяющую контролировать безопасность своих домов и квартир при помощи мобильного телефона, отмечается в сообщении оператора.

В коробочном решении клиентам предоставляется: охранное оборудование литовской компании Eldes, услуги по его монтажу и подключению, а также мобильное приложение для управления SafeHome и контроля помещений (версии для Android и iOS), а также обслуживание клиента при помощи личного менеджера. В охранное устройство уже предустановлена SIM-карта "Киевстар".

Месячная плата за услугу составляет 400 грн – в эту стоимость входит пользование оборудованием и полный пакет услуг охранной компании – от сопровождения клиента, до выезда по вызову, передача данных с устройства. Само оборудование, входящее в состав услуги, не оплачивается.

Управление и контроль сигнализацией осуществляется дистанционно, как со смартфонов, так и с кнопочных мобильных телефонов - пользователи кнопочных телефонов могут активизировать либо отключить устройство, позвонив на него, получить смс-сообщение и звонок в случае инцидента.

С помощью приложения для смартфона кроме указанных опций можно уточнить статус охраны дома в реальном времени и управлять "умным" оборудованием.

Сигнализация имеет уровень защиты Grade2 (защита от "глушилок") - если датчик срабатывает или связь с оборудованием пропадет, владельцу жилья и охранной компании поступит сигнал тревоги и на место происшествия выедет наряд охраны.

В случае, если количество ложных вызовов группы быстрого реагирования по адресу клиента превысит два раза в месяц - стоимость каждого ложного вызова составит 250 грн.

В случае расторжения договора раньше, чем через полгода с даты его заключения – предусмотрена дополнительная пеня в 550 грн.

На первом этапе проекта услуга будет доступна жителям Днепра, Запорожья, Львова, Киева и нескольких населенных пунктов в Киевской области: Вишневое, Боярка, села Чайки, Белогородка, Софиевская и Петропавловская Борщаговка.

В дальнейшем SafeHome будет доступен по всей территории Украины.

ООО "Охранный холдинг" создано в марте 2012 года, по данным на сайте компании их услуги охватывают около 30% рынка Украины.

Как сообщалось, в феврале "Киевстар" запустил IoT-услугу отслеживания местонахождения авто "Автотрекинг".

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,6 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 7,6 млн активных.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).