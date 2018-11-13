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18:11 13.11.2018

Amazon подтвердила места размещения новой штаб-квартиры

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Amazon подтвердила места размещения новой штаб-квартиры

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. подтвердил, что разместит свою новую штаб-квартиру в двух городах.

Она будет расположена в нью-йоркском районе Лонг-Айленд-Сити и городском районе Кристал-Сити в округе Арлингтон на севере штата Вирджиния. В каждой части будет работать свыше 25 тыс. сотрудников, инвестиции в них составят $5 млрд.

Amazon начала поиски площадки для размещения второй штаб-квартиры более года назад и с тех пор рассмотрела 238 различных вариантов. В конечном итоге компания пришла к решению разделить функции второй штаб-квартиры между двумя городами вместо того, чтобы делать выбор в пользу какого-то одного.

В рамках системы поощрения создания рабочих мест Amazon получит $1,525 млрд в Нью-Йорке и $573 млн в Арлингтоне. Штат Вирджиния инвестирует $195 млн в инфраструктуру, пишет The Wall Street Journal.

Средняя зарплата персонала в новой штаб-квартире будет составлять $150 тыс., сообщила компания.

В настоящее время штаб-квартира Amazon находится в Сиэтле, где интернет-ритейлер является крупнейшим работодателем. Ее штат насчитывает 45 тыс. сотрудников.

Котировки Amazon в ходе торгов во вторник выросли на 1,4%. Капитализация интернет-гиганта с начала текущего года подскочила более чем на 40%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился всего на 2,3% за этот период.

Теги: #amazon
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