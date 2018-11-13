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11:23 13.11.2018

В кассах метро Киева установили и настраивают банковские терминалы

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В кассах метро Киева установили и настраивают банковские терминалы

КП "Киевский метрополитен" в партнерстве с УкрСиббанком (Ukrsibbank BNP Paribas Group) запустила в работу банковские терминалы в кассах станций и теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных денег, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Период технического настройки продлится с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования", - говорится в обнародованном во вторник на странице "Киевского метрополитена" в соцсети Фейсбук.

В подземке добавили, что поскольку жетон выводится из обращения, через терминалы это средство оплаты реализовываться не будет. Также дорабатывается функция записи MetroPass, которая в настоящее время доступна на станции "Кловская".

"Расширение возможностей удобной оплаты проезда вместе с надежными партнерами - важное направление развития качества услуги для нашего пассажира. Напомню, что Киевский метрополитен стал 5-м в мире, где можно рассчитаться банковской карточкой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40млн платежей", - сообщил руководитель столичной подземки Виктор Брагинский.

Теги: #киев #метро #терминал
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