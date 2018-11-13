Телеком

09:47 13.11.2018

Telecom Italia и Vodafone ведут переговоры о партнерстве при создании 5G-сетей в Италии

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Telecom Italia и Vodafone ведут переговоры о партнерстве при создании 5G-сетей в Италии

Vodafone Group Plc и Telecom Italia SpA ведут переговоры о совместном развертывании сетей стандарта 5G на территории Италии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компании могут договориться о совместном использовании сотовых вышек и оборудования, а также, возможно, частот связи на общую сумму 4,8 млрд евро, приобретенных ранее двумя компаниями в рамках государственного аукциона.

Подписание сделки может состояться в первом квартале 2019 года. Вместе с тем пока окончательного решения не принято, отметили источники.

Акции Vodafone в понедельник выросли на 0,3%, Telecom Italia - на 2,85%.

Теги: #италия #переговоры #telecom #vodafone #5g
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