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09:46 13.11.2018

Десятки стран и компаний договорились активизировать борьбу с киберпреступностью, США, Китай и РФ не подписали документ

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Десятки стран и компаний договорились активизировать борьбу с киберпреступностью, США, Китай и РФ не подписали документ

Представители нескольких десятков стран и более 150 компаний в понедельник договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы, сообщает агентство AP.

Предложенный Францией документ под названием "Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве" подписали 50 государств, в том числе страны-члены ЕС, Япония и Канада.

Однако, как отмечает AP, среди подписантов нет США, России и Китая.

Такие крупные компании, как Facebook, Google и Microsoft, подписали документ.

Документ предусматривает совместную работу сторон по предотвращению "вредоносной деятельности" в киберпространстве. В частности, речь идет о борьбе с вмешательством в выборы, пропагандой ненависти, а также кражей коммерческих тайн.

"Мы подтверждаем свою поддержку открытому, безопасному, стабильному, доступному и мирному киберпространству, которое стало неотъемлемым компонентом в социальной, экономической, культурной и политической сфере жизни", - говорится в документе, опубликованном МИД Франции.

В нем также подчеркивается, что стороны, подписавшие его, "приветствуют сотрудничество между правительствами, бизнесом и гражданским обществом в том, что касается создания новых стандартов в области кибербезопасности, которые позволяют улучшать защиту в киберпространстве".

Активные действия по продвижению этой инициативы предпринимал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркивает AP.

Теги: #рф #киберпреступность #китай #сша
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