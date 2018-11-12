Киберполиция разоблачила в Кировоградской области экс-банкира, выставившего на продажу в интернет базу данных 0,5 млн клиентов

Сотрудники киберполиции разоблачили жителя Днепропетровской области, ранее занимавшего руководящую должность в одном из банков, который разместил в интернет объявление о продаже базы данных клиентов банковского учреждения.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, в понедельник сотрудники Приднепровского управления департамента киберполиции (Кировоградская обл.) во время мониторинга сети интернет выявили объявление о продаже базы данных клиентов одного из украинских банков.

Установлена личность мужчины, пытавшегося продать персональные данные граждан страны: это 37-летний житель Днепропетровской области, ранее занимавший руководящую должность в одном из банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию почти о полумиллионе граждан.

В ходе санкционированного обыск по месту его жительства обнаружена компьютерная техника с базами данных с персональной информацией граждан. Кроме того, изъяты дополнительные цифровые носители информации, банковские карточки и черновые записи, которые использовал злоумышленник.

Изъятая техника направлена на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об объявлении злоумышленнику уведомления о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.