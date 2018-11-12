АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов за сокращение действия тарифов на мобильную связь до 28 дней

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции по итогам изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах.

Вопрос расчетного периода за услуги мобильной связи исследовался четыре недели, сообщила в Facebook государственный уполномоченный комитета Мария Процишен.

По ее словам, в своих объяснениях операторы заявили, что расчетный период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской плате, и подчеркнули, что у них есть другой вид оплаты – "плата за пакет услуг", по отношению к которому такое нормативное ограничение не распространяется.

"Так, в частности, было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата", - отметила М.Процишен.

В то же время, по информации АМКУ, во внутренних документах операторов в разделах "Терминология" упоминается именно "абонентская плата", что не вписывается в логику объяснений каждого из операторов. Кроме того, М.Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали напротив платежа – "абонплата".

"Было принято решение об открытии дел против компаний "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - заявила госуполномоченный АМКУ.

Как сообщалось, в сентябре АМКУ начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах.

В августе lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех - в сентябре.

Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

Таким образом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.