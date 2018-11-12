Телеком

12:11 12.11.2018

Порошенко инициирует в 2019 г. выделение 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету

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Порошенко инициирует в 2019 г. выделение 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету

Президент Петр Порошенко инициирует выделение в 2019 году 3 млрд грн на подключение сельских школ к сети интернет.

"Я инициирую выделение в следующем году 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету… Если мы тянем интернет для телемедицины в сельской медицины, то очевидно, что и школа и сельсовет должны иметь высокоскоростной интернет ", - сообщил президент на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

П.Порошенко заверил, что будет продвигать увеличение субвенций на инклюзивное образование до 1 млрд грн.

Как сообщалось, в мае "Укртелеком" заявлял, что массовые проекты по подключению удаленных населенных пунктов к услуге широкополосного доступа к интернету  не окупятся без участия государства. По данным "Укртелекома", возможности пользоваться высокоскоростным интернетом лишены 8,3 млн человек, проживающих в 21,749 тыс. сел Украины.

Теги: #бюджет #села #порошенко #интернет #школы
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