Порошенко инициирует в 2019 г. выделение 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету

Президент Петр Порошенко инициирует выделение в 2019 году 3 млрд грн на подключение сельских школ к сети интернет.

"Я инициирую выделение в следующем году 3 млрд грн на подключение сельских школ к интернету… Если мы тянем интернет для телемедицины в сельской медицины, то очевидно, что и школа и сельсовет должны иметь высокоскоростной интернет ", - сообщил президент на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

П.Порошенко заверил, что будет продвигать увеличение субвенций на инклюзивное образование до 1 млрд грн.

Как сообщалось, в мае "Укртелеком" заявлял, что массовые проекты по подключению удаленных населенных пунктов к услуге широкополосного доступа к интернету не окупятся без участия государства. По данным "Укртелекома", возможности пользоваться высокоскоростным интернетом лишены 8,3 млн человек, проживающих в 21,749 тыс. сел Украины.