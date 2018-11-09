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14:02 09.11.2018

Украине необходима "дорожная карта" интеграции в цифровой рынОк ЕС

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Украине необходима "дорожная карта" интеграции в цифровой рынОк ЕС

Украина хотела бы уделить больше внимания "дорожной карте" интеграции в Единый цифровой рынок Европейского Союза, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы хотим уделить внимание дальнейшему развитию нашей интеграции, в том числе, принятию "дорожной карты" в вопросах интеграции в цифровой рынок ЕС", - сказал В.Гройсман на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнесом Ханом в Киеве в пятницу.

Премьер добавил, что Украине и ЕС необходимо обновить повестку дня в вопросе свободы, безопасности и юстиции, а также взаимодействия в таможенной сфере.

"У нас много вопросов, то, что касается энергетики, где нам нужно улучшить управление, и мы это понимаем, для соответствующей интеграции в единый рынок и газа, и электроэнергии ЕС", - отметил В.Гройсман.

Теги: #гройсман #ес #премьер
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