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15:59 08.09.2018

В Google объяснили блокировку рекламных роликов Навального

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В Google объяснили блокировку рекламных роликов Навального

В GoРекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google, заявили пресс-службе компании, комментируя информацию об удалении рекламных роликов оппозиционера Алексея Навального из видео-хостистинга YouTube.

"Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что компания Google удалила рекламные ролики оппозиционера из видео-хостинга Youtube по требованию российских властей. По его словам, компания удалила "платную рекламу митинга 9/9 из Youtube, ротация большей части наших роликов заблокирована".

Л.Волков отметил, что блокировка произошла в полночь с пятницы на субботу, и, скорее всего, является реакцией Google на письмо Центризбиркома. Он добавил, что реклама оказалась заблокирована в том числе в тех регионах, где митинги согласованы, а выборы не проходят.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил "Интерфаксу", что пока не располагает подтверждением данной информации. "На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию", - сказал он.

В минувший вторник на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство предупредило иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России.

Теги: #навальный #google
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