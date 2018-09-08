Порошенко в День украинского кино: Сенцов для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев

Президент Украины Петр Порошенко в День украинского кино поблагодарил украинского политзаключенного в РФ, кинорежиссера Олега Сенцова за то, что стал для всего мира символом мужества и непокоренности Украинского народа.

В поздравлении по случаю Дня украинского кино, размещенного на сайте главы государства, П.Порошенко отметил вклад в отечественное кинематографическое искусство Александра Довженко, Сергея Параджанова, Ивана Миколайчука и других артистов.

"Их самобытный талант обеспечил Украине достойное место в кругу кинематографических стран. Мы радуемся успехам современного кино, видим новое воплощение традиций национального кино, новое осмысление человека и эпохи", - сказано в поздравлении президента.

П.Порошенко отметил, что Украина уверенно наращивает объемы кинопроизводства, и первые успехи отечественных лент в прокате свидетельствуют о том, что "украинцы любят свое кино и хотят его смотреть". Президент подчеркнул, что государство и дальше будет поддерживать этот общественный запрос.

По его словам, центральной темой современного украинского кино стала "величественная история нашего народа, его непреодолимая сила духа в нынешней героической борьбе против российской агрессии, за независимость и суверенитет".

"Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцов, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на минуту", - сказал П.Порошенко.