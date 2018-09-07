СБУ прекратила деятельность международной хакерской группировки, похищавшей средства со счетов иностранных банков

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая специализировалась на похищении и легализации средств, снятых со счетов клиентов банковских учреждений в более чем 20 странах мира, члены группировки проживают в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске.

Как сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, оперативники спецслужбы установили, что дельцы с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов коммерсантов.

По информации СБУ, легализация похищенных средств происходила через ряд фиктивных финансовых операций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. Каждый из участников схемы получал оговоренный процент от суммы похищенных средств.

В ходе обысков по месту проживания участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске правоохранители изъяли финансовую документацию, подтверждающую факты подделки банковских гарантий и незаконное перечисление похищенных средств через популярные банковские системы. Сотрудники СБУ также обнаружили электронную переписку, доказывающую легализацию средств, в частности через контрагентов, связанных со спецслужбами РФ.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали организатора группировки - гражданина одной из стран Ближнего Востока и его сообщника, отвечавшего за техническое обеспечение мошеннической схемы.

Проводится экспертиза для подтверждения факта несанкционированного вмешательства в работу международных электронных банковских систем, соответствующие сообщения направлены иностранным партнерам.

Организатору и двум фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех членов группировки и их иностранных сообщников.

В СБУ указали, что их операция проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и Генеральной прокуратурой Украины.