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09:23 07.09.2018

Хакеры похитили данные почти 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

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Хакеры похитили данные почти 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

База данных клиентов авиакомпании British Airways подверглась хакерской атаке, сообщил в четверг телеканал Sky News.

По его информации, хакеры похитили информацию, касающуюся платежей по картам около 380 тыс. человек.

Отмечается, что атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.

"British Airways связывается с пострадавшими клиентами, и мы советуем всем клиентам, которые считают, что их мог затронуть этот инцидент, связаться с их банками и следовать их рекомендациям", - приводит телеканал выдержки из заявления авиакомпании.

Между тем, представители British Airways заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам и не затрагивают паспортные данные клиентов.

Гендиректор British Airways Алекс Круц уже принес извинения всем клиентам. Он также заявил, что авиакомпания "очень серьезно" относится к проблеме защиты данных своих клиентов.

Теги: #british_airways #платежи #клиенты #хакеры
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