Продажи полупроводников в мире в июле выросли на 17,4% - SIA

Мировые продажи полупроводников в июле увеличились на 17,4% относительно того же месяца прошлого года - до $39,49 млрд с $33,63 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с июнем текущего года реализация чипов увеличилась на 0,4% (с $39,31 млрд).

"Глобальная полупроводниковая отрасль показала самые высокие за историю июльские продажи, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Реализация чипов увеличилась в годовом выражении во всех крупнейших продуктовых категориях и на всех региональных рынках".

Продажи микропроцессоров в июле в регионе Северная и Южная Америка взлетели на 20,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 11,7%, в Японии - на 11,5%, в Китае - на 29,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 5,7%.

Продажи относительно июня текущего года в Северной и Южной Америке увеличились на 0,4%, в КНР - на 1,7%, сообщила SIA. Между тем в Европе показатель упал на 2,4%, в Японии снизился на 0,1%, а в АТР не изменился.