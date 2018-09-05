Телеком

09:48 05.09.2018

Капитализация Amazon в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $1 трлн

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Капитализация Amazon в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $1 трлн

 Капитализация Amazon.com Inc. в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $1 трлн впервые в истории интернет-ритейлера.

Курс акций Amazon поднимался на 1,9%, до $2050,5, но затем замедлил рост до 1,1%.

До 4 сентября единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была Apple - эта высота покорилась ей 2 августа. Сейчас ее капитализация составляет почти $1,1 трлн.

К отметке в $1 трлн постепенно приближаются и другие технологические компании США - Alphabet (холдинговая компания Google) и Microsoft.

Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком в мире, его состояние, по оценкам Forbes, превышает $167 млрд. Предыдущий рекорд принадлежал основателю Microsoft Биллу Гейтсу - в 1990 году он владел $100 млрд, что в текущих ценах означает $149 млрд.

Дж.Безосу осталось покорить еще один рекорд - по соотношению личного состояния и ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера в мире, в начале ХХ века составляло около 2% американского ВВП. Для того, чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно было бы иметь на счету порядка $350 млрд.

Дж.Безос создал Amazon в июле 1994 года и первое время вел бизнес из гаража, первоначально на сайте компании продавались только книги. Сейчас Amazon - диверсифицированная глобальная корпорация с годовой выручкой более $200 млрд и штатом около 575 тыс. человек.

Amazon провела IPO на бирже NASDAQ в 1997 году. Цена размещения составила $18, и с учетом трех сплитов эти $18 за прошедшие годы превратились в почти $23 тыс.

Теги: #капитализация #amazon
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