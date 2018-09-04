"Киевстар" запустил финсервис "Смарт Деньги" для абонентов предоплаты

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил платформу мобильных платежей и финансовых переводов собственного финансового сервиса "Смарт Деньги" для абонентов предоплаты, сообщил начальник департамента мобильных финансовых услуг оператора Тарас Горкун.

По его информации, сервис доступен абонентам предоплаты, при этом недоступен контрактным и бизнес-абонентам, а также абонентам-юрлицам.

Максимальный лимит на количество денег на счету на сегодняшний день составляет 8 тыс. грн, годовой оборот по кошельку - не более 62 тыс. грн, месячный лимит - не более 10 тыс. грн, предел по одной операции - не более 3 тыс. грн.

"Мы планируем расширять данный сервис на контрактных абонентов в будущем. В то же время в нашей сети более 90% составляют именно абоненты предоплаты", - сказал Т.Горкун.

Процессинг для "Смарт Денег" был разработан компанией Idemia, платежной системой выступает национальная платежная система "Простир", а биллинг предоставляется непосредственно компанией "Киевстар".

По словам Т.Горкуна, отказоустойчивость биллинга при обслуживании 1 млн транзакций в минуту от "Киевстара" - 99,9% .

Финансовым сервисом оператора можно управлять с помощью СМС, USSD-кода (втч с кнопочных телефонов), на сайте услуги, в мобильном приложении и при помощи "платежной кнопки".

Для осуществления платежей и переводов через сервис - не нужно предоставлять данные банковской карты - идентификация абонента проходит по абонентскому номеру (номер телефона плюс пин-код или отпечаток пальца).

Мобильное приложение данного сервиса уже доступно для телефонов на базе операционных систем iOs и Android.

Сервис "Смарт Деньги" поддерживает возможность оплаты более 3 тыс. различных услуг и сервисов, в том числе оплату за коммунальные услуги, покупку билетов на разные виды транспорта, страховые платежи, оплата за парковку (доступна в ряде городов), покупки в интернете и многое другое.

С начала работы системы оператор предлагает 0% комиссии за пополнение мобильного счета, за переводы между мобильными счетами, и за перевод денег с мобильного счета на банковскую карту.

Как долго компания планирует не взыскать комиссию за переводы в "Киевстаре" не уточнили, сославшись на то, что данная схема была разработана для привлечения как можно большего количества клиентов.

"Мы будем стимулировать клиентов держать как можно больше денег на мобильных счетах". - отметил директор по маркетингу "Киевстара" Павел Даниман.

По планам о развитии услуги в компании не смогли ответить, однако уточнили, что в ранее запущенной оператором системе "Мобильные деньги" средняя сумма перевода составляла около 600 грн, средний платеж - около 100 грн, а потенциальными клиентами могут стать около 15 млн украинцев.

Как сообщалось, "Киевстар" с середины января 2014 года совместно с Альфа-банком (Киев) запустил услугу NFC-платежей (бесконтактных платежей), для которой необходимо получить привязанную к SIM-карте банковскую карту и загрузить в телефон специальное приложение. Однако эта услуга пока не стала слишком популярной.

В августе минувшего года оператор зарегистрировал ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах. Уставный капитал дочерней компании составляет 7 млн грн, доля "Киевстара" – 100%.

В середине 2016 года ООО "Стармани" получило лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте.

НБУ в ноябре 2017 года удовлетворил заявку дочерней компании "Киевстара" ООО "Стармани" на получение статуса оператора платежной инфраструктуры.

В декабре 2017 года германская технологическая группа Wirecard AG предоставила услуги процессинга финуслуг, в том числе в режиме реального времени, на платформе VEON в Украине для мобильного оператора "Киевстар".

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).