Верховный суд удовлетворил кассацию "ЕСУ" и направил дело о реприватизации "Укртелекома" в первую инстанцию

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "ЕСУ" на решения Хозяйственного суда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом судебного спора, Верховный суд направил дело на рассмотрение суда первой инстанции.

"Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, которое является собственником "ЕСУ".

Как сообщалось, ФГИ в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,791% акций в госсобственность. Суды также обязали "ЕСУ" уплатить в госбюджет пеню $81,9 млн.

Однако владелец "Укртелекома" подал кассацию. Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе "ЕСУ" 24 января этого года.

Параллельно с "ЕСУ" судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.

В настоящее время владельцем "ЕСУ" выступает СКМ, которая в 2013 году купила эту компанию у кипрской Raga Establishment Limited (ранее - EPIC Telecom Invest Limited) ) и обвиняет ее в нарушении условий продажи в виде невыполнения приватизационных инвестобязательств, добиваясь расторжения договора купли-продажи и возврата "ЕСУ" в собственность Raga.

В свою очередь Raga требует от СКМ оплаты $820 млн по вышеуказанному договору.

Спор между компаниями рассматривается в Лондонском суде, и СКМ предлагает государству дождаться решения этого суда для окончательного разрешения приватизационного спора.