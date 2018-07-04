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17:01 04.07.2018

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять за основу законопроект о блокировке сайтов

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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять за основу законопроект о блокировке сайтов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688), который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения информационной безопасности Украины предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник.

"Поддержать за основу с обязательством ко второму чтению изучить выводы, изложенные в решениях Европейского суда по правам человека, которые я зачитал… с учетом требований и положений Конвенции об основоположных правах и свободах человека… четкая процедура возможности обжалования соответствующего решения и определенный перечень статей Уголовного кодекса, по которым такая мера обеспечения (блокировка – ИФ) может быть применена", - сказал И.Винник.

Данный законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда либо в других установленных законом случаях блокирование доступа к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Блокирование доступа к информресурсам станет еще одним видом санкций. Кроме того, предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Согласно законопроекту, порядок блокирования информационных ресурсов будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Провайдеров телекоммуникаций планируют обязать за собственные деньги закупать и устанавливать технические средства, которые определит администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации по согласованию с СБУ, и которые необходимы для блокирования доступа к информационным ресурсам, а также ограничение и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Вместе с тем, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новой статьей, согласно которой, основанием для блокирования информационного ресурса и удаления с него информации по решению суда будет распространение через этот ресурс информации "с использованием которой совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления".

Теги: #сайт #законопроект #блокирование #рада
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