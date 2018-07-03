Сеть "Киевстар" работает в штатном режиме, несмотря на сообщение о минировании главного офиса

Национальная полиция Украины получила сообщение о минировании здания по адресу ул.Дегтяревская, 53, где находится главный офис ведущего украинского оператора мобильной связи "Киевстар".

"Мы получили звонок от Национальной полиции Украины о необходимости эвакуировать всех сотрудников, находящихся по адресу Дегтяревская, 53. Для целей обеспечения безопасности сотрудников весь персонал был временно эвакуирован", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора во вторник.

"Сеть работает в штатном режиме", – подчеркнули в "Киевстаре".

Ранее в этот день оператор уведомил о том, что после запуска 1 июля в Киеве высокоскоростного мобильного интернета 4G в диапазоне 1800 МГц во вторник он запустил его в Одессе и еще в 166 населенных пунктах по Украине, в том числе – курортной местности.