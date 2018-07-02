Госкомтелерадио с начала года разрешило ввоз в Украину почти 8,2 тыс. российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) разрешил ввоз в Украину 8,165 тыс. единиц российской издательской продукции с начала 2018 года.

В настоящее время в реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, обнародованном на сайте Госкомтелерадио, находится 17,154 тыс. изданий, из которых 8,165 тыс. были разрешены к ввозу в 2018 году.

Большинство в этом перечне – мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.

Согласно реестру разрешение дано на ввоз более 67,7 млн экземпляров издательской продукции.

С перечнем изданий можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Как сообщалось, Госкомтелерадио расширил до 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.