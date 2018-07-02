Министр культуры анонсирует стартап в поддержку украинских телесериалов

Министр культуры Украины Евгений Нищук анонсировал проект по поддержке производства украинских сериалов.

"В этом году начинается стартап в поддержку украинских телесериалов. 50% - государство, 50% - продакшны и каналы, которые хотят создать", - сказал он на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры" в Киеве в понедельник.

По словам министра, государство будет иметь весомый голос при отборе проектов.

"Это будет украинский контент, на украинском языке, с украинским менеджментом и украинскими актерами телесериала", - сказал Е.Нищук.