В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сегодня ночью, 1 июля, столкнулись с перебоями в работе мессенджера, сообщает портал Downdetector.

Сбой в работе мессенджера был зафиксирован 1 июля в 2:00 по киевскому времени.

Также отмечается, что Telegram был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. С перебоями столкнулись пользователи из нескольких американских штатов.

"45% пользователей не могли получать или отправлять сообщения, у 43% были проблемы с подключением к серверу, а 11% не могли войти в свой аккаунт", - отмечает портал.