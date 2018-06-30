"Киевстар" намерен запустить финсервис "Смарт Деньги" в течение месяца

Мобильный оператор компания "Киевстар" планирует запустить приложение для собственного финансового сервиса "Смарт Деньги" в течение месяца, заявил начальник департамента мобильных финансовых услуг оператора Тарас Горкун .

"Наши финансовые сервисы мы изначально проектировали таким образом, чтобы мы могли покрыть те города и населенные пункты, где слабо представлена банковская сетка. За счет того, что у нас есть возможность сделать финансовый сервис, которым можно управлять с помощью СМС не только со смартфонов, а с кнопочных телефонов в том числе", - сказал он журналистам на встрече во Львове 29 июня.

По словам Т.Горкуна, сейчас сервис проходит последнее тестирование, и если тестирование пройдет успешно на всех этапах - в течение месяца приложение должно появиться в маркетах.

Он подчеркнул, что "Смарт Деньги" от "Киевстар" не являются конкурентом банковской системы, поскольку в приложении представлены услуги, которые оператор запускает совместно с банками, в частности "Укргазбанком" и "Правексбанком", а также есть определенные сегменты, которые представлены другими банками.

"Мы открыты и мы сотрудничаем с разными платежными системами и разными банками. Наши электронные деньги - это деньги Национального банка "Простир". Мы рассматриваем себя как часть построения национальной программы построения Cashless Economy в Украине", - подчеркнул Т.Горкун.

В свою очередь, президент "Киевстара" Петр Чернышов отметил, что на старте в системе будет присутствовать около 3 тыс. различных сервисов, за которые можно будет рассчитаться либо с электронного кошелька "Киевстар", либо с банковской карты.

"Мы создали финансовую компанию, наконец-то получили все необходимые разрешения и лицензии в Украине для того, чтобы она работала, запустили свой процессинг. И скоро мобильное приложение "Смарт Деньги" появится в маркетах", - заявил он.

По словам П.Чернышова, в приложении планируется реализовать такие возможности как: потребительские кредиты; быстрое кредитование телефонов в магазинах "Киевстар"; банковская карта, привязанная к мобильному счету; платежи Google с мобильного счета; получение наличных с банкомата при помощи смартфона.

На данный момент на сайте оператора под названием "Смарт-Деньги" представлены услуги, реализованные в приложении "Мобильные деньги" от "Киевстар", в частности: перевод средств с карты на карту, пополнение мобильного счета, оплата интернета, коммунальные услуги, пополнение банковских карт, пополнение игр и социальных сетей, онлайн магазины, штрафы, страхование, международная связь, железнодорожные билеты, заказ и погашение кредита, и т.п.

Как сообщалось, "Киевстар" с середины января 2014 года совместно с Альфа-банком (Киев) запустил услугу NFC-платежей (бесконтактных платежей), для которой необходимо получить привязанную к SIM-карте банковскую карту и загрузить в телефон специальное приложение. Однако эта услуга пока не стала слишком популярной.

В августе минувшего года оператор зарегистрировал ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах. Уставный капитал дочерней компании составляет 7 млн грн, доля "Киевстара" – 100%.

В середине 2016 года ООО "Стармани" получило лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте.

НБУ в ноябре 2017 года удовлетворил заявку дочерней компании "Киевстара" ООО "Стармани" на получение статуса оператора платежной инфраструктуры.

В декабре 2017 года германская технологическая группа Wirecard AG предоставила услуги процессинга финуслуг, в том числе в режиме реального времени, на платформе VEON в Украине для мобильного оператора "Киевстар".

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).