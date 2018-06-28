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18:50 28.06.2018

"Киевстар" назначил главой набсовета Тронда Вестли

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"Киевстар" назначил главой набсовета Тронда Вестли

 Общее собрание акционеров АО "Киевстар" 14 июня приняло решение о назначении на должность председателя наблюдательного совета компании Тронда Эдегорда Вестли, говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Т.Э.Вестли с января 2010 по декабрь 2016 года занимал должность главного финансового директора, A.P. Moller-Maersk (Дания); с июля 2014 года по август 2016 - должность члена наблюдательного совета VEON Ltd., в т.ч. председателя Комитета по аудиту VEON Ltd; с октября 2017 года и по настоящее время является главным финансовым директором группы VEON.

Ранее занимавший должность главы набсовета "Киевстара" Эндрю Дэвис находился на должности члена наблюдательного совета АО "Киевстар" с 22 августа 2016 года, в должности председателя набсовета – со 2 сентября 2016 года по 14 июня 2018 года.

Как сообщалось, общее собрание акционеров АО "Киевстар" 14 июня приняло решение о прекращении полномочий Э.Дэвиса в качестве члена и председателя наблюдательного совета компании, а также сменило состав набсовета.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #набсовет #киевстар #кадры #председатель
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