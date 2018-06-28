"Киевстар" направит на выплату дивидендов по результатам 2011-2012 годов 684 млн грн

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" направит на выплату дивидендов по результатам за 2011-2012 годы 683,965 млн грн, в том числе 112,75 млн грн за 2011 год и 571,215 млн грн за 2012 год, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующие решения были утверждены общим собранием акционерного общества 12 мая 2018 года.

"Киевстар" планирует выплату дивидендов непосредственно акционерам несколькими долями.

"Даты выплат дивидендов несколькими долями пропорционально всем лицам, имеющим право на получение дивидендов: 19 июля, 6 августа и 4 сентября 2018 года", - отмечается в информации.

Датой составления списков лиц, имеющих право на получение дивидендов по обоим годам, назначено 12 июля 2018 года.

Согласно обнародованной оператором информации, в текущем году компания объявила дивиденды за 2011 год в общей сумме 711,858 млн грн; за 2012 год не объявляла дивидендов.

Нераспределенная прибыль компании на конец 2016 года по данным, указанных в отчете на сайте компании составляла 11,439 млрд грн.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).