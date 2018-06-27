Телеком

16:22 27.06.2018

Нацсовет заявил о саботаже перехода на цифровое телевидение

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Нацсовет заявил о саботаже перехода на цифровое телевидение

 Переход Украины на цифровое телевидение затягивается из-за саботажа со стороны нескольких членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, заявило большинство членов этого регулятора в Киеве в среду после срыва очередного заседания из-за неявки на него Ольги Герасимюк и Олега Черныша.

"Они выполняют задание определенной медиа-группы, целью которой является сохранение аналогового телевидения", - прокомментировал сложившуюся ситуацию член Нацсовета Валентин Коваль.

"Чем дольше мы не будем собираться и не подтверждать план отключения аналогового телевидения, тем дольше оно будет существовать", – пояснил он.

Члены регулятора сообщили, что рассчитывают на заседании в следующий вторник рассмотреть заявление О.Герасимюк об увольнении.

Как сообщалось, О.Герасимюк на этой неделе попросила уволить ее с должности заместителя главы Нацсовета, мотивируя это решение тем, что деятельность регулятора политизирована, а принятие коллегиальных решений стало невозможным.

О.Черныш, согласно сообщениям Нацсовета, длительное время находится на больничном.

В состав Нацсовета входят семь членов, а его заседания являются правомочными при участи как минимум шести членов.

Кабинет министров в середине июня этого года в очередной раз продлил сроки использования аналогового телевизионного вещания - до 31 августа 2018 года - для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.

Теги: #цифровое_вещание #телевидение #нацсовет #аналоговое_вещание
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