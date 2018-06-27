Киберполиция прекратила деятельность онлайн-кинотеатра "onlainfilm", базировавшегося в Хмельницком

Сотрудники Депаратмента киберполиции Национальной полиции Украины прекратили деятельность интернет-ресурса "onlainfilm", которая распространяла информацию с нарушением авторских прав в течение последних девяти лет.

"Онлайн-кинотеатр "onlainfilm" входил в 5-ку наиболее посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно сайт посещало до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество пересмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ", - сообщает пресс-служба департамента киберполиции в среду.

Полицейские установили участников группы, организовавшей деятельность ресурса. Для анонимизации своих действий в сети они использовали услуги обратного прокси-сервера, что позволяло ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов во внутренней сети.

В г.Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков, по их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма нанесенного правообладателям вреда будет установлена после следствия. Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Вопрос объявления подозрения участникам группы будет решаться по получении результатов экспертиз.