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15:31 27.06.2018

Киберполиция прекратила деятельность онлайн-кинотеатра "onlainfilm", базировавшегося в Хмельницком

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Киберполиция прекратила деятельность онлайн-кинотеатра "onlainfilm", базировавшегося в Хмельницком

Сотрудники Депаратмента киберполиции Национальной полиции Украины прекратили деятельность интернет-ресурса "onlainfilm", которая распространяла информацию с нарушением авторских прав в течение последних девяти лет.

"Онлайн-кинотеатр "onlainfilm" входил в 5-ку наиболее посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно сайт посещало до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество пересмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ", - сообщает пресс-служба департамента киберполиции в среду.

Полицейские установили участников группы, организовавшей деятельность ресурса. Для анонимизации своих действий в сети они использовали услуги обратного прокси-сервера, что позволяло ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов во внутренней сети.

В г.Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков, по их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма нанесенного правообладателям вреда будет установлена после следствия. Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Вопрос объявления подозрения участникам группы будет решаться по получении результатов экспертиз.

Теги: #хмельницкий #интернет #киберполиция
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