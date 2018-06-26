НКРСИ приняла за основу проект решения о сроках запуска услуги переноса номера MNP

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу проект решения "Об определении сроков начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP) на телекоммуникационных сетях подвижной (мобильной) связи, включая создание локальных баз данных операторов и их подключение к централизованной базе данных".

"Замечания и предложения к проекту акта от физических и юридических лиц, их объединений принимаются со дня их обнародования до 26 июля 2018 года", – отмечается в сообщении НКРСИ по итогам заседания во вторник.

В пресс-службе регулятора агентству "Интерфакс-Украина" отказались уточнить детали принятого за основу документа, посоветовав дождаться его публикации на сайте комиссии в ближайшие дни.

Как сообщалось, НКРСИ еще в 2014 году в рамках своих полномочий определила Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся из-за судебных разбирательств.

В настоящее время источники на рынке и в комиссии говорят о возможности запуска услуги MNP в начале 2019 года.