Телеком

14:11 26.06.2018

НКРСИ приняла за основу проект решения о сроках запуска услуги переноса номера MNP

1 мин читать
НКРСИ приняла за основу проект решения о сроках запуска услуги переноса номера MNP

 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу проект решения "Об определении сроков начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP) на телекоммуникационных сетях подвижной (мобильной) связи, включая создание локальных баз данных операторов и их подключение к централизованной базе данных".

"Замечания и предложения к проекту акта от физических и юридических лиц, их объединений принимаются со дня их обнародования до 26 июля 2018 года", – отмечается в сообщении НКРСИ по итогам заседания во вторник.

В пресс-службе регулятора агентству "Интерфакс-Украина" отказались уточнить детали принятого за основу документа, посоветовав дождаться его публикации на сайте комиссии в ближайшие дни.

Как сообщалось, НКРСИ еще в 2014 году в рамках своих полномочий определила Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся из-за судебных разбирательств.

В настоящее время источники на рынке и в комиссии говорят о возможности запуска услуги MNP в начале 2019 года.

Теги: #номер #перенос #нкрси #мобильная_связь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин намерен разрешить НКРСИ проверять телекомбизнес

Мобильным операторам не нужны госдотации для покрытия связью 98% населения страны, - мнение

НКРСИ продлила "Интертелекому" лицензию на международную телефонную связь до 2023г

Гройсман пожаловался на качество 3G, поручил НКРСИ проверить операторов

В Украине появится новый номер горячей линии МВД

lifecell запустил новый тариф "Лайфхак Плюс" с более 30 ГБ трафика

Украинцы говорят по мобильному втрое больше европейцев

"Киевстар" пытается с мая повысить плату для контрактных абонентов на 30-50%

Количества жалоб на услуги связи в 2017г возросло вдвое

НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

ПОСЛЕДНЕЕ

Спутниковая компания Eutelsat не станет делать предложение о покупке Inmarsat

СБУ: в канун госпраздников спецслужбы РФ и их пособники активизировали распространение в соцсетях идей "украинской псевдогосударственности"

АМКУ разрешил "Просат" приобрести "Украинские новейшие коммуникации"

Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния договорились о создании кибернетических сил ЕС

SEC не стала штрафовать Toshiba, завершив расследование ее практик бухучета

"Укрэнерго" вместе с авторами фильма "Бобот и энергия Вселенной" создадут тематическую настольную игру

Партнер китайской Xinwei "Просат" может приобрести у Мазепы "Украинские новейшие телекоммуникации"

BlackBerry получила квартальный убыток, но результаты были выше прогнозов

Успех "пилота" по упрощению работы с РРО будет зависеть от деталей технической документации – мнение

В Украине более 2 млн устройств поддерживают Apple Pay, популярность сервиса возрастет с подключением новых банков-партнеров – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА