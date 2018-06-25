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12:38 25.06.2018

Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния договорились о создании кибернетических сил ЕС

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Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния договорились о создании кибернетических сил ЕС

Министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии подписали протокол о намерениях создания кибернетических сил ЕС.

Франция, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года, сообщил агентству BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

К проекту на правах наблюдателей присоединятся ещё четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.

Страны ЕС планируют создать кибернетические команды с ротацией каждые шесть месяцев. Они будут приходить на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов.

По словам министра обороны Литвы, с органами ЕС будет обсуждаться возможность использования в рамках проекта средств бюджета ЕС для закупок оборудования и программного обеспечения. График ротации, как ожидается, будет утверждён в следующем году.

Кибернетические силы являются одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном оборонном сотрудничестве ЕС (PESCO).

Теги: #ес #протокол #кибербезопасность
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